В ожидании выхода данных от Минэнерго США темпы роста российских индексов будут снижаться - Dukascopy Bank SA

"За минувшие сутки цены на нефть марки Brent выросли на 1% - до $51,2 за баррель - на фоне продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Дело в том, что Американский институт нефти ночью отчитался о падении запасов, объем которого превысил ожидания рынка. Рост стоимости нефтяных контрактов второй день подряд способствует укреплению курса рубля против доллара. С начала сегодняшнего дня российская валюта выросла на 11 копеек. Вслед за ценами на нефть и рублем в среду растут и российские фондовые индикаторы. Так, индекс ММВБ прибавляет 0,3%, поднявшись до 1956,2 пункта, а индекс РТС растет на 0,7% - до отметки 1034 пункта. Европейские индексы на текущий момент тоже находятся в "зеленой зоне", отыгрывая публикацию позитивной макроэкономической статистики по рынку труда в Великобритании. Во второй половине дня, скорее всего, мы увидим снижение темпов роста российских индексов в ожидании публикации еженедельной статистики от Минэнерго США. Новость о росте объемов суточной добычи может негативно повлиять на стоимость нефтяных контрактов. В целом же в преддверии выхода протокола июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США активность инвесторов на глобальном рынке будет низкой", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.