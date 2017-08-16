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16 августа 2017 года 15:05
В ожидании выхода данных от Минэнерго США темпы роста российских индексов будут снижаться - Dukascopy Bank SA
"За минувшие сутки цены на нефть марки Brent выросли на 1% - до $51,2 за баррель - на фоне продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Дело в том, что Американский институт нефти ночью отчитался о падении запасов, объем которого превысил ожидания рынка. Рост стоимости нефтяных контрактов второй день подряд способствует укреплению курса рубля против доллара. С начала сегодняшнего дня российская валюта выросла на 11 копеек. Вслед за ценами на нефть и рублем в среду растут и российские фондовые индикаторы. Так, индекс ММВБ прибавляет 0,3%, поднявшись до 1956,2 пункта, а индекс РТС растет на 0,7% - до отметки 1034 пункта. Европейские индексы на текущий момент тоже находятся в "зеленой зоне", отыгрывая публикацию позитивной макроэкономической статистики по рынку труда в Великобритании. Во второй половине дня, скорее всего, мы увидим снижение темпов роста российских индексов в ожидании публикации еженедельной статистики от Минэнерго США. Новость о росте объемов суточной добычи может негативно повлиять на стоимость нефтяных контрактов. В целом же в преддверии выхода протокола июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США активность инвесторов на глобальном рынке будет низкой", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
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Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
.16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
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.16 августа 2017 года 10:12
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.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
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