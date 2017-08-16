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16 августа 2017 года 14:41
Без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно - "Аналитика Онлайн"
"Действия Центробанка по изъятию ликвидности с российского рынка являются крайне позитивным фактором для курса рубля. Мы уже сейчас видим влияние этого фактора на стоимость инвалют. Но, вероятнее всего, это временное явление, и без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно. К слову о нефтяном рынке, североморский сорт Brent торгуется последний месяц в диапазоне от 50 до 53 долларов за баррель. Если не удастся удержаться в данном диапазоне и начнется снижение, то доллар/рубль неминуемо вырастет до 62-63. При этом вполне вероятно, что такой сценарий реализуется уже в августе, может быть, в начале сентября. Не стоить исключать и альтернативного сценария, когда котировки "черного золота" все-таки поднимутся выше 53$ за баррель, тогда у рубля есть все шансы укрепиться до 57-58. Данный сценарий мы сейчас рассматриваем как маловероятный, потому что фундаментальных факторов для подъема нефтяных цен на рынке сейчас практически нет", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
.16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
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