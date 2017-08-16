Газпромбанк начал анализ Полюса, рейтинг акций и GDR - "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой и Антона Фокина.

Прогнозная стоимость акций "Полюса", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 5698 рублей за штуку, а его глобальных депозитарных расписок (GDR) - $47,5.

Рекомендация и для акций, и для GDR "Полюса" была дана "покупать".

"Полюс" дает возможность сделать ставку на рост и хорошие дивиденды, что редко сочетается. Кроме того, возможное включение бумаг "Полюса" в MSCI Russia Index в рамках ближайшей ноябрьской ребалансировки может послужить катализатором роста их рыночной стоимости", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $45,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций "Полюса", основанный на оценках аналитиков 2 инвестиционных банков, составляет 5960,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR этой золотодобывающей компании $36 за штуку, а акций - 4313 рублей.