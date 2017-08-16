Торговый диапазон на сегодня 59,20 – 60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Новый торговый день для отечественной валюты начался с укрепления относительно американского доллара, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Рубль подрос вслед за нефтью, которая подорожала на фоне ожидания публикации отчета о запасах сырья в США — инвесторы прогнозируют, что запасы «черного золота» сократятся на 3 млн баррелей. Положительную динамику рубля не сломила даже публикация отчета об объеме розничных продаж в Северной Америке. Фактические показатели (0,6%) оказались выше ожидаемых (0,4%), что улучшило перспективы роста американской экономики в третьем квартале. Снижение геополитической напряженности, связанной с конфликтом Вашингтона и Пхеньяна, снизило интерес к активам-убежищам. Вчера в прессе появилось заявление Ким Чен Ына, который пообещал не наносить ракетный удар по военным базам США, расположенным на острове Гуам. В связи с этим цены на золото начали падать, сейчас драгоценный металл торгуется у отметки 1270 долларов за тройскую унцию. В фокусе внимания инвесторов публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которая ожидается сегодня в 21:00 по мск. После публикации появится ясность относительно изменений процентных ставок. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,20 – 60,20 руб./долл.".