Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 16 августа в 9:35 по московскому времени торговались на уровне 51,03 доллара за баррель, поднявшись с трехнедельных минимумов на 2,0%. Американский эталон WTI находился в районе 47,86, прибавив с аналогичных уровней 1,7%.

Американский институт нефти (API), по итогам прошлой недели, в рамках своей выборки зафиксировал падение коммерческих запасов на 9,2 миллиона баррелей. Эти данные будут использованы Агентством энергетической информации (EIA) в своем национальном отчете. Который будет опубликован сегодня в 17:30 мск.

Данные от API имеют очень высокую корреляцию с данными от EIA. Более того, они используются в самом отчете. Падение запасов на 9,2 миллиона баррелей в рамках выборки API по идее может быть компенсировано ростом в оставшейся выборке EIA. Однако, это слишком много, и вряд ли произойдет. Соответственно, очень высоки шансы, что сегодня в отчете EIA будет зафиксировано падение запасов больше медианы прогнозов. На таком фоне цены на нефть, действительно, будут чувствовать себя более уверенно.

"Однако, любое ралли в сторону 55 долларов за баррель на текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым, - подчеркивает эксперт ГК. - Добыча в США, Ливии и Нигерии растет, а ОПЕК+ испытывают определённые трудности имплементацией соглашения по сокращению добычи. Данных по динамике запасов в развитых экономиках мира вне США пока нет. Непонятно четко, насколько эффективен план ОПЕК+. Цены на Brent с ближайшим сроком экспирации в последний месяц оказались в самом узком диапазоне за три года (50-53 доллара) и, вполне возможно, продолжат там находиться до конца лета".