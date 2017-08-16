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16 августа 2017 года 10:12
Рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения нефти в район $50 за баррель - AMarkets
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны китайских НПЗ. Неожиданный рост запасов бензина в США на неделе 29 июля-4 августа также оказал давление на рынок. Сезон летних автомобильных поездок постепенно подходит к концу, в связи с чем инвесторы опасаются, что ослабление спроса приведет к росту внутренних запасов. Как раз сегодня в 17:30 МСК участники рынка будут следить за данными Министерства энергетики, которые и укажут на объемы запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что запасы в среднем сократились на 3 млн баррелей на неделе 5-11 августа. Опубликованные накануне данные от Американского института нефти сообщили о снижении запасов на 9,2М, что и поддержало котировки нефти на закрытии вчерашних торгов. В том случае если сегодняшний отчет от Администрации энергетической информации укажет на более скромные показатели снижения, разочарование рынка будет усилено прошлым докладом EIA, согласно которому производство сланцевой нефти в США в сентябре может вырасти на 117 000 баррелей в день до 6,149 млн. Дополнительное давление на цены могут оказать и данные по росту недельного производства нефти в США, о чем станет известно также в 17:30 МСК. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения актива в район $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:56
Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.14 августа 2017 года 17:27
Рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Остающаяся политическая напряженность еще поддерживает рынки, но основные покупки под... читать дальше
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