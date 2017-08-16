.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций подрастет на открытии на 0.5% - ИК "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2017 года 09:51
Рынок акций подрастет на открытии на 0.5% - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", в среду российский рынок акций начнет торги с повышения примерно на 0,5%.
.
16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:56
Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.