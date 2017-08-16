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16 августа 2017 года 09:37
Динамика цен на нефть позволит индексу ММВБ уже в первые минуты торгов уйти выше 1960 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, полагает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Единственным фактором, способным сдвинуть наши акции с уровней закрытия вторника, станет ситуация на рынке энергоносителей: на фоне данных API по запасам углеводородов нефть марки Brent смогла подняться выше $51. По данным Американского института нефти, запасы углеводородного сырья и дистиллятов в США снизились на 9,2 млн и 2,1 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 0,3 млн баррелей, что является сильным «бычьим» сигналом, особенно если данные будут подтверждены официальной статистикой. При этом ситуацию на внешних фондовых площадках можно назвать нейтральной. По итогам вчерашних торгов в Штатах основные индексы показали околонулевую динамику: Dow Jones вырос на 0,02%, а S&P500 снизился на 0,05%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, прибавляя менее 0,1%. В Азии наметилось некоторое преобладание продаж, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,1% и 0,3%. "В сложившихся условиях динамика цен на нефть станет основным фактором для наших игроков, что будет способствовать росту российского рынка на открытии торгов и позволит индексу ММВБ уже в первые минуты уйти выше 1960 пунктов, - указывает Б. Зварич. - В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны и безработице в Великобритании, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику российских акций в середине дня. Во второй половине торгов основным фактором для рынка энергоносителей, а значит, и для отечественных активов станет публикация в 17:30 мск данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если они подтвердят существенное снижение запасов, продемонстрированное данными API, рост на рынке энергоносителей продолжится, что позволит российской бирже закончить день на мажорной ноте".
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16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
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.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
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.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
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.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:56
Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
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