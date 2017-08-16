Динамика цен на нефть позволит индексу ММВБ уже в первые минуты торгов уйти выше 1960 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, полагает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Единственным фактором, способным сдвинуть наши акции с уровней закрытия вторника, станет ситуация на рынке энергоносителей: на фоне данных API по запасам углеводородов нефть марки Brent смогла подняться выше $51. По данным Американского института нефти, запасы углеводородного сырья и дистиллятов в США снизились на 9,2 млн и 2,1 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 0,3 млн баррелей, что является сильным «бычьим» сигналом, особенно если данные будут подтверждены официальной статистикой. При этом ситуацию на внешних фондовых площадках можно назвать нейтральной. По итогам вчерашних торгов в Штатах основные индексы показали околонулевую динамику: Dow Jones вырос на 0,02%, а S&P500 снизился на 0,05%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, прибавляя менее 0,1%. В Азии наметилось некоторое преобладание продаж, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,1% и 0,3%.

"В сложившихся условиях динамика цен на нефть станет основным фактором для наших игроков, что будет способствовать росту российского рынка на открытии торгов и позволит индексу ММВБ уже в первые минуты уйти выше 1960 пунктов, - указывает Б. Зварич. - В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны и безработице в Великобритании, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику российских акций в середине дня. Во второй половине торгов основным фактором для рынка энергоносителей, а значит, и для отечественных активов станет публикация в 17:30 мск данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если они подтвердят существенное снижение запасов, продемонстрированное данными API, рост на рынке энергоносителей продолжится, что позволит российской бирже закончить день на мажорной ноте".