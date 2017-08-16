Открытие торгов акциями пройдет в слабоположительной зоне - ИГ "Финам"

Американские торговые площадки вчера закрылись практически на тех же уровнях, где и открылись, напоминает аналитик ИГ "Финам" Алексей Коренев. Более того, в течение торговой сессии они не выказали практически никакого желания пытаться расти или падать. Вялые движения под окончание торгов в пределах двух десятых процента не в счет. Объемы соответствовали общему уровню лени и нерешительности. В итоге DJIA показал к закрытию 21200 (+0,02%), S&P500 – 2465 (-0,05%), а NASDAQ - 6333 (-0,11%). Одним словом – «спящее царство».

"«По сравнению с Бубликовым» европейские индексы выглядели чуть живее, но все равно, назвать их динамику «впечатляющей» язык не поворачивается, - комментирует эксперт. - Британия проявила наибольшую активность (видимо, среагировали на статистику по Индексу потребительских цен за июль), доползя до уровня 7384 по FTSE100 (+0,41%), французский САС40 вырос до 5140 (+0,36%), германский DAX почти не изменился, замерев на отметке 12177 (+0,1%). Не будем судить западных коллег – мы сами вчера выглядели не лучше. Тем более, что сегодня день ожидается не в пример более насыщенным, так что, возможно, ребята просто поберегли силы, ибо поводов для существенных движений в среду может оказаться предостаточно. Напомним, что сегодня в 11:30 мск Британия озвучит уровень заработной платы в стране, изменение числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы (всё за июнь). Евросоюз отчитается о ВВП за второй квартал г/г и кв./кв., что произойдет ровно в полдень. В 15:30 в США выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в июле (абсолютное значение и изменение месяц к месяцу), а в 17:30 будут оглашены данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам нефти в Кушинге. В 21:00 будут опубликованы протоколы предыдущего заседания FOMC. Внимательно следим за выходящей статистикой и стараемся успевать адекватно реагировать. Открытие же, вероятней всего, пройдет в слабоположительной зоне".