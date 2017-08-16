Нефтяная статистика выступит драйвером рынка - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $51,1 за баррель, отреагировав ростом на данные отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшие на значительное сокращение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

"Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в ближайшее время будет искать выход из сложившейся области консолидации, характерным признаком которой выступают сравнительно невысокие обороты торгов. При этом драйвером рынка сегодня могут выступить ожидающиеся данные нефтяной статистики Департамента энергетики США (DOE), а также протоколы последнего заседания ФРС", - прогнозирует эксперт.

На взгляд О. Шагова, сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отмечена ожидающаяся публикация финансовых результатов «ДИКСИ».