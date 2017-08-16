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16 августа 2017 года 08:58
Оснований для сильных движений на рынке акций пока не появилось - ИФ "Олма"
Во вторник в начале торгов наблюдалась коррекция вниз – прогноз минэнергетики США стал поводом к снижению по фьючерсам на нефтяные контракты, за которыми последовали и котировки российских бумаг нефтегазового сектора, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Однако в течение дня существенная часть потерь была отыграна, отдельные голубые фишки вышли в плюс. Мечел (MTLR) подорожал на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.2%, ВТБ (VTBR) и Ростелеком (RTKM) – на 0.9%. Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам, спрос был сконцентрирован в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 17.1%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 6.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.1%. Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. По мнению эксперта, оснований для сильных движений на рынке пока не появилось. Отчет API оказал поддержку ценам на энергоносители (сообщается о сокращении запасов сырой нефти на 9.2 млн баррелей за неделю против ожидавшихся 3.5 млн баррелей), но повышение пока не приняло устойчивого характера – трейдеры ожидают данных минэнергетики США сегодня в 17:30 мск (консенсус-прогноз предполагает сокращение запасов сырой нефти на 3.1 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара вчера получил поддержку в виде сильных данных по розничной торговле США, но движение вверх по индексу доллара (DXY) приостановилось вблизи отметки 94. Участники валютного рынка ожидают публикации стенограммы июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 мск), которая может дать основания для уточнения прогнозов в отношении денежной политики и динамики процентных ставок (пока в качестве базового сценария рассматривается объявление о сокращении баланса ФРС в сентябре и переход к повышению процентных ставок не ранее декабря). На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области ниже 60 по паре доллар-рубль.
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16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:56
Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
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