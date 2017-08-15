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15 августа 2017 года 19:23
Российский рынок акций может в среду возобновить рост - ИК "Фридом-Финанс"
По итогам торгов вторника, 15 августа, российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на негативном внешнем фоне, констатирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Основным поводом к продажам послужила динамика котировок Brent, которые опустились ниже $50,5 за баррель. При этом ситуацию на внешних фондовых площадках можно оценивать как умеренно позитивную для наших акций. В Европе основные индексы к концу сессии демонстрируют рост в пределах 0,4%, а в США за первые часы торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидируются у уровней закрытия понедельника. В результат, к закрытию индекс ММВБ потерял 0,1%, отступив в район 1950 пунктов, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1027 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полиметалла и Норильского никеля, упавшие на 2,9% и 1,5% соответственно. Лучше рынка закрылись МРСК Центра и Россети, рост их акций превысил 2,5%. Стоит отметить, что уже завтра российский рынок может выйти в «зеленую зону» на фоне возобновления позитивной динамики на рынке энергоносителей, чему будет способствовать снижение запасов углеводородов в США. Несмотря на коррекцию Brent в район $50,5, рублю удалось укрепиться по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар потерял 0,1%, до 59,8 руб., евро снизился на 0,6%, до 70,1 руб. Если до конца торгов «медведям» удастся удержать доллар у текущих значений, можно будет говорить об увеличении вероятности достижения американской валюты поддержки на уровне 59 руб. "В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные Американского института нефти по запасам углеводородов в США. Если снижение запасов окажется больше, чем ожидает рынок, это будет способствовать восстановлению котировок Brent до $51,5 за баррель. В такой ситуации спрос на российские активы будет преобладать, что позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также это может привести к позитивному открытию российского фондового рынка в среду", - прогнозирует Б. Зварич.
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16 августа 2017 года 11:22
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.15 августа 2017 года 09:56
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Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
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