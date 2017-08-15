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15 августа 2017 года 18:24
Акции Норильского никеля усиливают снижение после публикации отчета за 1-е полугодие - ИК "Фридом-Финанс"
"Акции Норильского никеля усиливают снижение после публикации отчета за 1-е полугодие, - отмечают эксперты ИК "Фридом-Финанс". - Котировки впервые в этом месяце ушли ниже 9000 руб. Выручка компании увеличилась на 11%, что близко к прогнозу ($4200 млн), несмотря на сокращение добычи руды и производства никеля, поскольку негативный эффект был компенсирован ростом цен на промышленные и драгоценные металлы. Однако себестоимость производства и реализации росла опережающими темпами практически по всем статьям расходов, включая косвенные налоги, оплату труда и сырье сторонних поставщиков. Основными причинами стали курсовые разницы, НДПИ и подорожание некоторых товаров и услуг". Рентабельность EBITDA у Норникеля, несмотря ни на что, превысила 40%, таким образом, это одна из самых эффективных сырьевых компаний в России наряду с АЛРОСА. Аналитики ИК полагают, что во второй половине текущего года существенных перемен в динамике расходов не произойдет, цены на сырье, топливо и прочие ресурсы останутся на нынешнем уровне, и, при среднем обменном курсе 60 руб. за доллар, расходы составят около $2 млрд. "Компания делает позитивный прогноз по рынку палладия, спрос и цена на него будут расти, - подчеркивают специалисты ИК "Фридом-Финанс". - Сейчас на этот металл приходится около четверти выручки ГМК. При сохранении средней цены на никель в районе $10 тыс. за тонну, цене на палладий около $950 за унцию и меди — в районе $6000 за тонну годовой объем продаж составит около $8950 млн, а EBITDA окажется на уровне около $3610 млн. Негативным моментом для инвесторов могло стать сокращение свободного денежного потока, что во многом было обусловлено причинами разового характера. Во 2-м полугодии рост EBITDA будет способствовать увеличению денежного потока на $90 млн, по итогам года можно ожидать $1,3 млрд FCF. Промежуточный дивиденд, по словам главы компании Владимира Потанина, сохранится, но, по всей видимости, из-за сокращения денежного потока он составит не более 130 руб. на акцию. Среднесрочная реакция рынка, скорее всего, будет нейтральной. Цель 9000 руб. по акции была достигнута. Ожидаемая доходность около 1%, так что краткосрочные драйверы роста отсутствуют. Цель на горизонте шести месяцев — 10200 руб.".
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