Доллар закрепляет успех - eToro

"С наступлением новой недели доллар почувствовал себя увереннее, - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Игроки ликвидируют короткие позиции на вздохе облегчения – геополитические страхи вокруг КНДР отступили на задний план на фоне смягчения риторики обеих сторон. Дополнительным катализатором покупок американской валюты послужили сегодняшние сильные данные по розничным продажам в США. В июле показатель неожиданно продемонстрировал максимальный с декабря прошлого года прирост на 0,6%, вдвое превысив прогнозы. Более того, предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения с -0,2% до +0,3%. Продажи без учета автомобилей также превысил ожидания".

С учетом скромных ожиданий рынка столь резкое восстановление розничных продаж спровоцировало ощутимое ускорение роста доллара по всему спектру рынка на фоне возрождения ожиданий относительно ужесточения политики ФРС в декабре. Порадовал и индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который повысился до максимума с 2014 года, составив 25,2, что существенно выше прогноза на уровне 10,0.

В ответ на релизы пара EUR/USD обновила минимумы текущего месяца под отметкой 1.17, хотя на просадке встретила биды и пытается отстоять психологический уровень, что, по мнению эксперта, указывает на ограниченный потенциал ослабления единой валюты.

"Закрепить успех доллар сможет в среду, если протокол заседания ФРС будет носить менее осторожный характер и не заставит участников рынка снизить свои ожидания по ставкам. Если же, сославшись на низкие темпы роста инфляции, регулятор «приправит» тон протокола «голубиными» нотками, доллар рискует растерять имеющееся на данный момент преимущество", - прогнозирует эксперт eToro.