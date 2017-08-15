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15 августа 2017 года 17:30
Доллар закрепляет успех - eToro
"С наступлением новой недели доллар почувствовал себя увереннее, - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Игроки ликвидируют короткие позиции на вздохе облегчения – геополитические страхи вокруг КНДР отступили на задний план на фоне смягчения риторики обеих сторон. Дополнительным катализатором покупок американской валюты послужили сегодняшние сильные данные по розничным продажам в США. В июле показатель неожиданно продемонстрировал максимальный с декабря прошлого года прирост на 0,6%, вдвое превысив прогнозы. Более того, предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения с -0,2% до +0,3%. Продажи без учета автомобилей также превысил ожидания". С учетом скромных ожиданий рынка столь резкое восстановление розничных продаж спровоцировало ощутимое ускорение роста доллара по всему спектру рынка на фоне возрождения ожиданий относительно ужесточения политики ФРС в декабре. Порадовал и индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который повысился до максимума с 2014 года, составив 25,2, что существенно выше прогноза на уровне 10,0. В ответ на релизы пара EUR/USD обновила минимумы текущего месяца под отметкой 1.17, хотя на просадке встретила биды и пытается отстоять психологический уровень, что, по мнению эксперта, указывает на ограниченный потенциал ослабления единой валюты. "Закрепить успех доллар сможет в среду, если протокол заседания ФРС будет носить менее осторожный характер и не заставит участников рынка снизить свои ожидания по ставкам. Если же, сославшись на низкие темпы роста инфляции, регулятор «приправит» тон протокола «голубиными» нотками, доллар рискует растерять имеющееся на данный момент преимущество", - прогнозирует эксперт eToro.
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16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:56
Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent обвалился под отметку 51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы... читать дальше
.15 августа 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы увеличились в понедельник. Азиатские фондовые индексы повышаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
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