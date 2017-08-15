Для более уверенного подъема акциям необходимы позитивные сигналы от нефти - InstaForex

"Российский рынок по-прежнему демонстрирует тесную корреляцию с ценами на нефть, и для более уверенного подъема "бенчмаркам" необходимы позитивные сигналы с этого "фронта". Ближайшим фактором риска для Brent станет вечерний отчет Американского института нефти по запасам углеводородов. Котировки могут усилить падение, если данные отразят рост запасов. В этом случае завтра продажи на отечественных площадках получат свое развитие", – обращает внимание аналитик InstaForex Игорь Ковалев.