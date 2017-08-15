Во вторник индексы могут завершить день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Цены импорта США выросли за июль на 0,1%. Розничные продажи увеличились за июль на 0,6%. Без учёта автотранспорта продажи выросли на 0,5%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка подскочил до 25,2, что является максимальным значением почти за три года. Ожидалось, что его значение останется в районе 9,8 пункта. На этом фоне фьючерс на индекс доллара подскочил почти до 94,0 или на 0,65%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%. Столь сильный индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повышает вероятность более агрессивного подхода ФРС к ужесточению денежной политики. Впрочем, это означает, что экономический рост продолжит поддерживать спрос на сырьевые ресурсы, включая нефть, что уже позитивно для российских акций. Впрочем, во вторник индексы могут завершить день в "минусе" на фоне слабых отчётов таких компаний, как "Газпром" и ГМК "Норникель", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.