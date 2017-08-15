Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA

"За минувшие сутки стоимость барреля марки Brent снизилась на 2% (до $50,5) на опасениях роста добычи сланцевой нефти в Северной Америке. Вслед за ценами на нефть во вторник снижается и курс рубля против доллара. Несмотря на сегодняшний рост европейских и азиатских фондовых индикаторов, торги на Московской бирже начались со снижения основных индексов. Так, индекс РТС потерял 1% и опустился до 1020 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,5% (до 1941 пункта), оказавшись под давление дешевеющих акций металлургических и нефтегазовых компаний. Во второй половине дня в фокусе внимания инвесторов будут данные по розничным продажам в США, они определят дальнейшую динамику корзины валют DXY. Что касается российского рынка, то после падения индекса ММВБ в начале дня, скорее всего, произойдет его консолидация вблизи текущих уровней в ожидании выхода еженедельного отчета от Американского института нефти. Если запасы вырастут, то российский рубль в конце вечерней валютной сессии на ММВБ окажется под давлением", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.