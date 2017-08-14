Доллар опустился под отметку 60 руб. и готов продолжить снижение - ИК "Фридом-Финанс"

Отечественный фондовый рынок начал неделю ростом, чему способствовал внешний фон, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Несмотря на то, что нефть марки Brent так и не смогла закрепиться выше 52 долларов, поддержку наши «быки» получили со стороны европейских и американских площадок. В Европе к окончанию торгов основные индексы прибавили до 1,4%, а в США за первые часы основной сессии Dow Jones и S&P500 выросли на 0,7% и 1%. В сложившихся условиях ММВБ к закрытию поднялся на 0,4%, до 1952 пунктов, а РТС при поддержке укрепляющегося рубля прибавил 0,9%, достигнув 1031 пунктов. Лидерами роста выступили акции МРСК Центра и РусГидро с результатом выше +2,3%. Хуже рынка закрылись НОВАТЭК и НЛМК, потерявшие 1,5% и 1,1%.

Эксперт также отметил, что на этой неделе индекс ММВБ может сделать то, что ему не удалось на прошлой: подняться выше 2000 пунктов. Этому будет способствовать как восстановление интереса к высокорисковым активам, так и выход нефти марки Brent на новые локальные максимумы на фоне очередного снижения запасов углеводородов в США. Закрепление рынка выше этой отметки может обеспечить ему дальнейший рост.

На валютной секции Московской биржи рубль усилил позиции в парах с основными мировыми валютами. К окончанию основной сессии доллар потерял 0,3%, отступив в район 59,7 руб., евро упал на 0,7%, до 70,3. Дополнительную поддержку российской валюте в текущий момент оказывает приближение налогового периода, которое увеличивает спрос на рублевую ликвидность. В результате «медведям» по доллару удалось увести его ниже 60 руб., что говорит в пользу его дальнейшего ослабления. С учетом этого уже в ближайшее время мы не исключаем тестирования поддержки на уровне 59 руб. за единицу американской валюты.

"В рамках вечерней сессии в отсутствие важных событий российские активы продолжат ориентироваться на ситуацию рынке энергоносителей, - прогнозирует Б. Зварич. - Brent может сделать предпринять еще одну попытку закрепиться выше 52 долларов. При таком развитии событий спрос на нашем рынке будет преобладать, поэтому рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Закрепление котировок Brent в районе $53 за баррель будет способствовать позитивной динамике отечественных индексов на открытии торгов во вторник".