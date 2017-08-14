БКС закрыл торговую идею в рамках pair trade: покупать GDR НЛМК против GDR Северстали

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупать GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) против продажи (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского.

"Торговая идея показала относительно сильную динамику с момента запуска в середине июля 2016 года, настал момент закрыть парную рекомендацию", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что на данный момент фаворитами аналитиков "БКС" в секторе стали остаются НЛМК, Evraz и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК).

Долгосрочная рекомендация для GDR "Северстали", НЛМК, ММК, а также для акций Evraz - "продавать".