Рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и растущего американского фондового рынка, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Остающаяся политическая напряженность еще поддерживает рынки, но основные покупки под впечатлением угрозы прошли. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь понизились, запасы золотых и палладиевых фондах подросли. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объёмы торгов остаются низкими. Курс юаня к доллару США продолжает укрепляться.

По мнению крупнейшего переработчика MMTC-PAMP India, озвученного в рамках международной золотой конвенции в Панаджи, импорт золота в страну в 2017 г. может вырасти на треть и составить около 750 тонн в связи с ростом спроса в сельской местности и среди дилеров. Импорт золота в Индию в 2016 г. составил 557,7 тонн, но за 7 мес. 2017 г. импорт золота составил 550 тонн. В этом году спрос на ювелирные изделия улучшился, но инвестиционный спрос по-прежнему слаб из-за ралли на фондовом рынке и дорогой рупии. Цены на золото вырастали к уровню 1298$, но вновь не смогли пройти значимый уровень сопротивления 1300$, после чего понизились к уровню 1285$.

"При приближении цены к уровню 1300$ продажи активизируются, а спрос по-прежнему остается сезонно вялым, - прогнозирует эксперт компании. - Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1279-1270$, уровни сопротивления – 1292-1300$. Цены на серебро вновь вырастали до уровня 17,22$ в корреляции с рынком золота, после чего откорректировались вниз к уровню 16,92$. Отношение золота к серебру составляет 75,35 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 56,82 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,85-16,50$, уровни сопротивления – 17,22-17,32$. Цены на платину вырастали до уровня 996$ в корреляции с прочими рынками драгоценных металлов, после чего понизились к уровню 971$. Спрэд между золотом и платиной составляет 309,5$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 87$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 958-938$, уровни сопротивления – 975-996$. Цены на палладий после достижения максимума на уровне 905$, понизились к уровню 893$, возле которого наблюдается консолидация. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 889-840$, уровни сопротивления – 899-905$".