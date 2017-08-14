Citi поднял оценку акций Evraz на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций Evraz c 2,65 фунта стерлингов до 3,05 фунта стерлингов за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" была подтверждена.

Аналитики Citi скорректировали прогнозную стоимость акций Evraz с учетом финансовых показателей за I полугодие 2017 года, объявленных промежуточных дивидендов и переноса - с IV квартала 2017 года на конец 2018 года - горизонта прогнозирования в модели оценки компании.

Эксперты отмечают, что финпоказатели Evraz за первое полугодие оказались ниже их ожиданий. Однако они надеются, что во втором полугодии ситуация улучшится, что станет драйвером роста для котировок акций компании.

Кроме того, в обзоре говорится, что аналитики Citi полагали, что Evraz направит на промежуточные дивиденды $300 млн, а компания приняла решение выплатить в виде дивидендов $430 млн.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 2,39 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,62 фунта стерлингов за штуку.