Доллар "разминается" перед новыми испытаниями - eToro

В понедельник американская валюта пытается восстановиться, отскочив от 4-месячных минимумов в паре с иеной в основном за счет возвращения спроса на рисковые активы вследствие отступления геополитики на задний план, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. USD/JPY, которая в минувшую пятницу нарушила целостность уровня 109,00, продвигается в направлении отметки 110,00, отметив внутридневной максимум на 109,80.

При этом импульс коррекции USD остается умеренным – игроки еще не полностью "переварили" слабые данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу. Ожидания относительно декабрьского повышения ставки уже составляют менее 30%, хотя еще недавно около половины участников рынка ставили на третий акт ужесточения политики ФРС до конца этого года.

Завтра доллару предстоит новое испытание в виде отчета по розничным продажам в Штатах, который позволит оценить активность потребителей и предпосылки появления признаков инфляционного давления, которое необходимо для возвращения веры в продолжение нормализации политики регулятора.

Ожидается восстановление показателя продаж на 0,4% после сокращения на 0,2% в июне. Если результат не оправдает возложенных надежд, это станет очередным ударом по национальной валюте, равно как перспективам третьего в этом году повышения стоимости кредитования. Недавно о слабых темпах роста потребительских цен также высказалось несколько чиновников Федрезерва.

В среду Центробанк США опубликует протокол прошлого заседания, который "прольет свет" на настрой чиновников в стане FOMC в отношении будущих темпов ужесточения. В свете недавних слабых экономических показателей по многим фронтам не исключена осторожная риторика регулятора, которая также сыграет в пользу открытия новых "коротких" позиций по USD, отмечает специалист eToro.