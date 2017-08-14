Индекс ММВБ завершит день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Беспокойства на внешних рынках немного ослабли, что позитивно сказалось на российских активах. Российских участников торгов даже не смутили слабые китайские данные и снижение котировок нефти. Существенных событий на вечер не ожидается, если только политики в очередной раз "не подарят" рынкам повод для движений. Ослабление перспектив ядерной войны на Дальнем Востоке благоприятно сказывается на долларе, да и рубль от этого тоже выигрывает. Индекс ММВБ завершит день в "плюсе", хотя для более решительных движений пока не хватает ясности в вопросе влияния американских ограничений на перспективы российских энергетических проектов", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.