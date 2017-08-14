Умеренно оптимистичные настроения на фондовом рынке пока сохранятся - ИК "ФИНАМ"

"В позитивном ключе прошёл старт новой недели на всех фондовых рынках, но особых причин для радости на горизонте нет. Пока весь сегодняшний позитив в мире укладывается в рамки технической коррекции после двухдневных распродаж на прошлой неделе. Вышедшие сегодня утром данные по китайской экономике оказались существенно слабее ожиданий, но сильной реакции на них пока не было, ибо ситуацию опять сгладил регулятор, "влив" в систему очередную порцию ликвидности. По европейской экономике данные сегодня тоже вышли слабее прогноза, но реакции на них не было, поскольку они были за июнь. По американской экономике сегодня данных нет, по Европе все цифры уже вышли, поэтому до конца дня сохранятся умеренно оптимистичные настроения на фондовых рынках", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.