Оптимистично смотрим на перспективы российских акций - УК "Альфа-Капитал"

"В настоящий момент мы очень оптимистично смотрим на перспективы российских акций. С одной стороны, они относятся ко все более редкому классу недооцененных активов, а с другой – последние макроданные указывают на продолжение восстановления экономики: рост ВВП +2,5% во II кв. 2017 года при ожиданиях 1,7%, выше ожиданий оказался торговый баланс, а дефицит бюджета, напротив, намного ниже прогнозов. Замедление инфляции и повышение вероятности и потенциала снижения ключевой ставки ЦБ в обозримой перспективе также должны поддержать российский рынок акций. Все-таки жесткая денежно-кредитная политика – это инструмент сдерживания экономической активности, в том числе путем усложнения доступа компаний к дешевому фондированию. Хорошие данные по росту ВВП в условиях жесткой монетарной политики говорят о том, что российская экономика может серьезно ускориться в будущем, когда реальные процентные ставки снизятся. С учетом всего этого мы считаем правильным решение удерживать увеличенную долю российских акций в портфелях: если российский рынок акций хотя бы уменьшит отставание от других развивающихся рынков, накопленное с начала года, этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить ему опережающий рост", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал".