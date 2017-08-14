Во второй половине дня на российском рынке акций может наступить затишье - Dukascopy Bank SA

"Спад напряженности, связанный с ситуацией вокруг Северной Кореи, вновь повысил спрос на высокорискованные активы. Так что европейские и азиатские индексы акций в понедельник растут, даже несмотря на снижение цен на товарных рынках и выход слабой макроэкономической статистики в Китае. В первую половину сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,7% (до 1958,7 пункта), а индекс РТС прибавил 0,9% и достиг отметки 1031,9 пункта. Несмотря на падение цен на нефть на 0,5% (до $51,8 за баррель марки Brent), курс рубля вырос против доллара на 5 копеек. В то же время акции металлургических компаний выглядят "хуже рынка" на фоне возросших опасений снижения потребления сырья со стороны Китая, где в июле резко замедлились темпы роста промышленного производства. Во второй половине дня на российском рынке акций может наступить затишье. На текущий момент ожидания дальнейшего спада геополитической напряжённости уже заложены в котировках, однако ситуация может быстро поменяется в случае новых жестких высказываний со стороны президента США Дональда Трампа", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.