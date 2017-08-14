Brent остаётся в районе $52/баррель, продолжая консолидацию в узком диапазоне с вероятным последующим выходом наверх - ВТБ 24

"Нефть продолжает оставаться на комфортных, относительно высоких ценовых уровнях, в то время как российский рынок акций растерял за последние 3 торговые сессии большую часть прироста с начала августа, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Это означает, что наш рынок так и не отыграл 10%-ный рост цен на нефть конца июля, а образовавшийся потенциал для догоняющего роста нашего рынка акций сохраняется в кратко-среднесрочной перспективе. Два представителя металлургического сектора – UC Rusal и Полюс – продолжают концентрировать на себе внимание игроков. В первом случае к истории с изменением структуры собственников, способной повлечь вхождение акций в базу расчёта MSCI Russia, добавляется перспектива выплаты промежуточных дивидендов. В истории Полюса аналогичные темы (MSCI Russia и дивиденды), помноженные на массовое присвоение рекомендаций по покупке акций глобальными инвестбанками. Обращаем внимание, что в районе 4400 руб. проходит 200-дневная средняя и линия сопротивления 15-месячного понижательного канала по акциям Полюса. В текущих условиях целесообразно дождаться преодоления соответствующих технических рубежей, прежде наращивать длинные позиции по бумаге. Что касается акций UC Rusal, то говорить о завершении коррекционной фазы, на наш взгляд, ещё преждевременно".