Цены на нефть будут оставаться в диапазоне $45-55/барр. еще очень долгое время - Банк "Санкт-Петербург"

"Согласно опубликованному в пятницу ежемесячному отчету по нефти от Международного энергетического агентства (IEA), объем производства ОПЕК в июле составил 32,84 млн барр./сутки. Таким образом, 12 стран (Нигерия и Ливия освобождены от соблюдения соглашения) выполнили свои обязательства по сокращению добычи лишь на 75% - минимум текущего года. По оценкам агентства, запасы сырой нефти стран ОЭСР сократились в июне на 19,3 млн барр. до 3,02 млрд барр., однако остаются на 219 млн барр. выше, чем средний за 5 лет уровень. Высокий навес избыточных запасов вкупе с наблюдаемым ростом добычи в странах ОПЕК оказывают давление на нефтяные котировки. Вероятно, цены на нефть будут оставаться в диапазоне $45-55/барр. еще очень долгое время", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".