Ожидаем консолидацию рынка и закрытие выше 1950 пунктов по ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

"Основные бумаги движутся разнонаправленно, рост обусловлен в основном позитивной динамикой бумаг Сбербанка, ЛУКОЙЛа, АЛРОСы и Газпрома, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Поводом стал внешний фон, характеризующийся отсутствием тревожных новостей с Корейского полуострова и впечатляющей динамикой розничных продаж в Китае и ВВП в Японии. На локальном рынке в фокусе отчетность Полюса. EBITDA компании выросла на 10%, до $762 млн, рентабельность показателя составила 64%. Прибыль повысилась на 17%, до $475 млн, что оказалось хуже ожиданий, поскольку эффект от валютной переоценки оказался меньше. Хорошей новостью стало сокращение долга почти на 10%, до $3084 млн; долговая нагрузка Полюса снизилась до 1,9х EBITDA. Реакция рынка на релиз была сдержанной, поскольку бумага сильно прибавила в цене перед выходом отчетности, а промежуточный дивиденд составит 104 руб. на акцию, что соответствует доходности 2,4% без учета налога".

Эксперт ожидает, что до конца дня на рынке сохранится низкая активность и разнонаправленная динамика. Сегодня нет важных политических и экономических событий, которые повлияют на рынок. Г. Ващенко ориентируется на уровень 1950 п. по индексу ММВБ на закрытие. При этом отскок наверх от 100-дневной средней повышает шансы на рост рынка во вторник. На валютном рынке также сохранится слабая динамика, ожидания по паре USD/RUB: 59,75–60,25.