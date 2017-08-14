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14 августа 2017 года 13:28
Brent продолжит колебания в диапазоне 50-53 доллара до выхода данных по запасам из США в среду - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в начале недели, несмотря на то что в Ливии из-за угрозы безопасности существенно снизилась добыча на крупнейшем месторождении, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 14 августа в 10:15 по московскому времени торговались на уровне 52,07 доллара за баррель, теряя с открытия недели 0,2%. Американский эталон WTI находился в районе 48,99, подорожав за этот период на 0,3%. Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник распространило информацию, что добыча на крупнейшем месторождении Ливии Шарара из-за вопросов, связанных с безопасностью, сократилась на 30%. Тот факт, что рынок проигнорировал новости по сокращению добычи в Ливии, может сигналить об одном из двух. Первое - участники не спешат вносить коррективы в свои позиции и ждут подробностей. Второе - цена в 53-54 доллара за баррель Brent на текущем новостном фоне все еще воспринимается как относительно высокая. "Полагаю, что Brent пока продолжит колебания в диапазоне 50-53 доллара до выхода данных по запасам из США в среду 16 августа. До тех пор, пока они снижаются, мы будем продолжать торговаться выше 50 долларов за баррель. Для этого есть все основания. Сезон отпусков в США продолжается. На прошлой неделе падение запасов составило 6, 5 миллиона баррелей. В случае если сокращение добычи на месторождении Шарара окажется долгосрочным, то цены на Brent с ближайшим сроком экспирации смогут двинуться в район 55 долларов".
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