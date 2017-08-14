Российский евробонды могут попытаться скорректироваться чуть выше в цене - Промсвязьбанк

На этой неделе вновь выходит обширный блок макростатистики в США и еврозоне, а также будут представлены протоколы июльских заседаний ФРС (ср.) и ЕЦБ (чт.). Все это по-прежнему будет влиять на ход торгов базовыми активами, соответственно, отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов, и российскими евробондами. Кроме того, в фокусе остается геополитический фактор взаимоотношений США и КНДР, которые, есть шанс, могут развиваться в относительно мирном ключе, по крайне мере, риторика властей США несколько смягчилась. Нефть Brent сегодня с утра торгуется в нейтральном ключе, балансируя в районе 52 долларов/баррель. На этом фоне российский сегмент в начале недели может попытаться корректироваться чуть выше в цене.