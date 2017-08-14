Торговый диапазон на сегодня 59,50 – 60,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия утренней торговой сессии рубль продолжил укрепляться относительно американского доллара, - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. Положительная динамика была задана еще в пятницу, основную поддержку отечественной валюте оказала растущая нефть. Однако с наступлением новой недели стоимость энергоресурса скорректировалась в сторону незначительного понижения. Основной причиной, которая сбила попытки роста «черного золота», стала новость о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объём переработки на 10,72 млн баррелей в сутки. Несмотря на это, у нефти еще будет шанс укрепиться в цене. В среду, 16 августа, инвесторы ждут публикации новых данных о запасах сырья в США. Аналитики прогнозируют, что добыча нефти в Северной Америке сократится на 2,7 млн баррелей. Таким образом, нефть может немного подрасти на ожиданиях инвесторов".

Эксперт призывает не забывать и о геополитической напряженности, которая продолжает давить на рынки. Как будут развиваться отношения между США и Северной Кореей – пока остается загадкой для всех. На этом фоне инвесторы продолжают выбирать золото в качестве защитного актива: на прошлой неделе цена на драгоценный металл выросла с 1257,55 USD/Oz (в понедельник, 7 августа) до 1288,30 USD/Oz (пятница, 11 августа). Ожидаемый экспертами банка торговый диапазон на сегодня 59,50 – 60,30 руб./долл.