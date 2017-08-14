Фундаментальная слабость доллара делает текущую волну бегства от риска не совсем традиционной - Банк ЗЕНИТ

"Мировые рынки провели в снижении большую часть недели, реагируя на усиление геополитических рисков. Путь и слишком отдаленная, но вероятность войны традиционно заставляет инвесторов "бежать" в защитные активы. Текущая ситуация усугубляется еще и тем, что фондовые индексы находились либо на исторических рекордах, либо на долгосрочных максимумах, поэтому потенциал их роста ограничен, тогда как снижение на столь сильных новостях было неизбежным. Стоит отметить, что фундаментальная слабость доллара делает текущую волну бегства от риска не совсем традиционной. Так, доллар, ранее являющийся основным бенефициаром risk aversion, за неделю потерял к евро около 0,5 пп. Еще одним сигналом было крайне неохотное и слабое снижение доходностей базовых активов. Это может быть свидетельством того, что геополитическую напряженность и эскалацию в отношениях США и КНДР инвесторы рассматривают скорее как повод запустить спекулятивную коррекцию, нежели как действительно опасный сигнал. Тем временем риторика представителей ФРС остается позитивной, что не оказывает поддержки доллару. Инфляция слаба и выйдет к таргетируемому американским регулятором уровню в лучшем случае в течение нескольких месяцев, что будет страховать рынки от более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, на рынках уже нет сомнений в том, что Федрезерв начнет сокращать баланс в сентябре. Однако доллар и здесь не может получить поддержки, поскольку объемы продаж активов, по заверению ФРС, будут минимальными", - отмечают специалисты Банка "Зенит".