В течение недели можем увидеть некоторое понижение стоимости рубля - ИК "ФИНАМ"

"Рубль в конце прошедшей недели показал удивительную стойкость к внешним воздействиям, хоть и реагируя на падение фондовых индексов и резкие колебания в стоимости нефти, но все же куда более спокойно. Внутренняя политическая и экономическая ситуации в России относительно стабильны. Налоговые платежи давно позади, спрос на рубли со стороны компаний снизился, а сезон корпоративной отчетности уже на исходе. Сыграл свою роль и фактор сезонности. В течение недели мы можем увидеть некоторое понижение стоимости рубля – не исключено, что валюта все же попытается немного сократить отставание от других финансовых рынков на прошлой неделе. Но поводов для существенных колебаний рубля относительно стоимости других мировых валют мы пока не видим", – комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Коренев.