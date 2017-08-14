Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 59.5-60.5 - "Нордеа Банк"

Рынки все меньше верят в возможность еще одного повышения ставки ФРС до конца года на фоне сохранения слабой динамики инфляции, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - В первой половине дня в пятницу доллар укреплялся отражая снижение аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНДР. Во второй половине дня доллар достиг уровня 1.184 после выхода очередных слабых данных по инфляции в США (индекс вырос на 0.1% за июль при ожидаемом росте на 0.2%). ФРС до сих пор рассматривала замедление инфляции (до 1.7%) как временное явление, но продолжительное сохранение данной тенденции несет в себе определенные риски для возможности ФРС произвести еще одно повышение ставки до конца года.

"Рынок в настоящее время оценивает вероятность данного события менее чем в 29%, а процентные свопы по доллару демонстрируют понижательную динамику с начала июля, отражая ожидания более медленного ужесточения монетарной политики, - указывает эксперт банка. - Сегодня из значимой макроэкономической статистики для пары EURUSD можно отметить лишь данные по промышленному производству в ЕС, где ожидается некоторое замедление, что может оказать поддержку доллару. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.18-1.19".

По мнению Т. Евдокимовой, рубль может продолжить укрепляться сегодня в преддверии начала налогового периода. В первой половине дня в пятницу рубль слабел на фоне доминировавших настроений risk-off на глобальных рынках. Во второй половине дня рубль укрепился, опустившись ниже отметки 60 рублей за доллар после выхода слабых данных по инфляции в США. Сегодня ключевым фактором для рубля будет подготовка к налоговому периоду, который стартует завтра выплатами страховых взносов во внебюджетные фонды в объеме около 500 млрд. руб. В ходе июльского налогового периода рубль укреплялся до 59 руб. за доллар, но тогда дополнительный спрос на рубль был связан с подготовкой к дивидендным выплатам.

"Несмотря на то, что текущие уровни цен на нефть (около 52 $/b) выше наблюдавшихся во второй половине июля (49 $/b), по нашим оценкам, в отсутствие фактора дивидендов и с учетом меньшего совокупного объема налоговых платежей потенциал укрепления рубля в течение текущего налогового периода ниже, чем в июле. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 59.5-60.5", - заключает аналитик "Нордеа Банка" .