Отчет МЭА сигнализирует о сохранении среднесрочных рисков для рынка нефти - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть превысила отметку 52 $/b в пятницу на фоне слабости доллара и повышения прогноза спроса на нефть в 2017 году в отчете МЭА (на 0.1 mn bbl/d до 97.6 mn bbl/d), - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - В то же время отчет МЭА свидетельствует о сохранении среднесрочных рисков для рынка нефти. Дисциплина внутри картеля продолжила сокращаться в июле (75% с 77% в июне), добыча нефти за пределами картеля продолжит расти в 2017 и 2018 гг. за счет США (из роста добычи на 0.7 mn bbl/d в 2017 и на 1.4 mn bbl/d в 2018 0.6 и 1 mn bbl/d соответственно вязаны с ростом добычи в США), запасы нефти сокращаются крайне медленно, несмотря на усилия картеля. Сегодня на динамику нефти будет оказывать влияние негативная статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Краткосрочный ориентир по Brent 51-53".