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14 августа 2017 года 11:19
Продажа Онэксимом оставшихся 6,7% акций РусАла повысит вероятность включения этих бумаг в индекс MSCI Russia в 2018г
Продажа группой "Онэксим" остававшихся 6,7% акций "РусАла" (MOEX: RUALR) на открытом рынке в сентябре-октябре текущего года повышает шанс на включение этих бумаг в индекс MSCI Russia в 2018 году, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. "Поскольку детали продажи пока неясны, мы не ожидаем, что акции "РусАла" могут попасть в индекс MSCI Russia в ноябре 2017 года, если только сделка не будет закрыта в августе текущего года, что маловероятно. По нашим оценкам, шансы на включение акций "РусАла" в индекс MSCI Russia в мае 2018 года будут зависеть от структуры продажи "Онэксимом" 6,7%-ного пакета на открытом рынке и 7%-ного пакета акционерам Sual Partners, параметры второй сделки тоже пока не до конца ясны", - говорится в обзоре. Как полагает И.Питерский, если оба продаваемых пакета акций "РусАла" буду учтены MSCI в free float, то FIF компании может быть оценен на уровне 0,3, что делает вероятным включение этих бумаг в индекс MSCI Russia уже в феврале 2017 года, если медиана дневного объема торгов достигнет $1,8 млн в четвертом квартале 2017 года. Между тем, скорее всего, в free float будут включены акции "РусАла", которые могут быть проданы в рамках второй сделки, а сделка с Sual Partners будет классифицирована индексным провайдером как частное размещение, отмечает эксперт. "Таким образом, FIF "РусАла", по оценке MSCI, возможно, составит 0,20-0,25. В этом случае включение этих бумаг в индекс MSCI Russia будет реально в мае 2018 года, если медиана дневного объема торгов достигнет $1,2-1,5 млн в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года", - пишет И.Питерский. "Онэксим" в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала "РусАла", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным газеты, "Онэксим" планирует продать остающиеся у группы 6,7% акций компании в сентябре-октябре. Пакет продадут в рынок, и существуют предварительные договоренности, что около 3% акций может выкупить один из банков. При этом существует вероятность, что выкуп бумаг банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании. В феврале Михаил Прохоров продал на открытом рынке 3,32% акций "РусАла", выручив $240 млн. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%.
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