.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль нащупал баланс в районе 60, однако позиции остаются неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 августа 2017 года 18:43
Рубль нащупал баланс в районе 60, однако позиции остаются неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"
На взгляд начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, летние месяцы складываются для рубля пока не слишком удачно, так как отечественная валюта оказалась под давлением санкционной тематики. Если в конце мая пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 56-57 руб., то в летние месяцы не раз пыталась обосноваться выше 60 руб. Тем не менее, комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар на внешних рынках позволили рублю нащупать баланс в районе 60 руб. и не пустить американскую валюту дальше. Однако драйверов для возврата хотя бы к 59 руб. отечественной валюте пока не хватает. Помощь в этом могли бы оказать августовские налоговые платежи, а также первый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР), спрос на которые, вероятно, будет достаточно высоким. "Однако в целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми в связи с волатильностью внешнего фона и растущим дефицитом счета текущих операций в платежном балансе, - указывает эксперт ИК. - Так, по предварительной оценке платежного баланса Банком России за январь-июль текущего года, положительное сальдо счета текущих операций за указанный период составило 21,7 млрд долл. Таким образом, в июле дефицит счета текущих операций расширился до 1,3 млрд долл. (в целом за второй квартал дефицит составил 0,3 млрд долл.). Отметим, что ранее Минэкономики прогнозировало отрицательное сальдо счета в 5 млрд долл. по итогам 3-го квартала. Негативный эффект для рубля от растущего дефицита счета текущих операций будет усиливаться покупками валюты в рамках операций Минфина (с 7 августа по 6 сентября ведомство должно приобрести порядка 1 млрд долл. на рынке). Следует также иметь в виду, что снижение геополитической напряженности в части антироссийских санкций, с одной стороны, избавляет рубль от дополнительного давления, с другой — развязывает руки ЦБ для возобновления цикла снижения ключевой ставки, что сократит привлекательность рублевых доходностей. При условии сохранения стабильного геополитического фона мы по-прежнему не видим явных предпосылок для укрепления доллара до конца лета выше 61 руб., однако нет и существенных причин для возвращения рубля на уровень ниже 58,5 против доллара".
.
11 августа 2017 года 19:03
Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк
Статистика фундаментальных показателей нефтяного рынка внесла в рынок умеренный позитив, на котором ценам удалось преодолеть отметку в 53$ и зафиксироваться несколько выше этого уровня в четверг, напоминает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Данные... читать дальше
.11 августа 2017 года 18:04
Рост объемов производимой нефти возрождает обеспокоенность по поводу избытка предложения - Julius Baer
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти возобновились в этот четверг и оказали давление на цены на нефть после того, как ОПЕК опубликовала данные о росте производства нефти, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Эта новость ставит под вопрос... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:38
Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня золото торгуется на уровне предыдущего закрытия - около 1285 долларов. В последние дни золото уверенно подрастает, на фоне обострения ситуация вокруг Северной Кореи. Обстановка продолжает накаляться. В перспективе ситуация может выйти из под контроля. Сергей Лавров оценивает высокими... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:25
"Американская валюта боялась сдвинуться с места в ожидании ключевых данных по потребительской инфляции за июль. И не зря боялась. Показатели не дотянули до прогнозов, спровоцировав новую волну распродаж доллара, несмотря на то, что после вчерашнего слабого отчета по ценам производителей ожидания... читать дальше
.11 августа 2017 года 14:25
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на... читать дальше
.11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:29
"Нефть вчера реализовала краткосрочный отскок выше 53 долларов/баррель, но затем развернулась достаточно резко вниз, опустившись ниже 52 и ниже 200-дневной средней. Поводом стал отчет ОПЕК, который сначала был воспринят позитивно на фоне повышения прогноза по спросу на текущий и следующий годы,... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:13
"В четверг на рынке нефти наблюдались «американские горки», - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Волатильность котировок усилилась на фоне воздействия противоречивых факторов. Так, коснувшись 2,5-месячных максимумов на отметке 53,63,... читать дальше
.11 августа 2017 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.10 августа 2017 года 18:33
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.