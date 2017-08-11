Рубль нащупал баланс в районе 60, однако позиции остаются неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"

На взгляд начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, летние месяцы складываются для рубля пока не слишком удачно, так как отечественная валюта оказалась под давлением санкционной тематики. Если в конце мая пара доллар/рубль двигалась в диапазоне 56-57 руб., то в летние месяцы не раз пыталась обосноваться выше 60 руб. Тем не менее, комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар на внешних рынках позволили рублю нащупать баланс в районе 60 руб. и не пустить американскую валюту дальше. Однако драйверов для возврата хотя бы к 59 руб. отечественной валюте пока не хватает. Помощь в этом могли бы оказать августовские налоговые платежи, а также первый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР), спрос на которые, вероятно, будет достаточно высоким.

"Однако в целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми в связи с волатильностью внешнего фона и растущим дефицитом счета текущих операций в платежном балансе, - указывает эксперт ИК. - Так, по предварительной оценке платежного баланса Банком России за январь-июль текущего года, положительное сальдо счета текущих операций за указанный период составило 21,7 млрд долл. Таким образом, в июле дефицит счета текущих операций расширился до 1,3 млрд долл. (в целом за второй квартал дефицит составил 0,3 млрд долл.). Отметим, что ранее Минэкономики прогнозировало отрицательное сальдо счета в 5 млрд долл. по итогам 3-го квартала. Негативный эффект для рубля от растущего дефицита счета текущих операций будет усиливаться покупками валюты в рамках операций Минфина (с 7 августа по 6 сентября ведомство должно приобрести порядка 1 млрд долл. на рынке). Следует также иметь в виду, что снижение геополитической напряженности в части антироссийских санкций, с одной стороны, избавляет рубль от дополнительного давления, с другой — развязывает руки ЦБ для возобновления цикла снижения ключевой ставки, что сократит привлекательность рублевых доходностей. При условии сохранения стабильного геополитического фона мы по-прежнему не видим явных предпосылок для укрепления доллара до конца лета выше 61 руб., однако нет и существенных причин для возвращения рубля на уровень ниже 58,5 против доллара".