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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк
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11 августа 2017 года 19:03

Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк

Статистика фундаментальных показателей нефтяного рынка внесла в рынок умеренный позитив, на котором ценам удалось преодолеть отметку в 53$ и зафиксироваться несколько выше этого уровня в четверг, напоминает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Данные ежемесячного отчета ОПЕК, вышедшие в среду, содержали довольно умеренные оценки роста производства внутри картеля (до уровня 32,87 млн барр./сутки) за июль. Хотя производство ОПЕК в июле и достигло максимальных уровней текущего года, однако главным и единственным фактором роста стало очередное восстановление производства в Ливии (на 154 тыс.барр./сутки до уровня 1 млн барр./сутки). Нигерийская же добыча, наоборот, выросла весьма скромно, а остальные члены картеля продолжили сдерживать добычу энергоносителя. Пятничные оценки от МЭА были весьма близки – агентство отчиталось, что видит рост добычи в странах ОПЕК до уровня 32,84 млн барр. по итогам июля, основной прирост - на 170 тыс. барр, в Ливии.

"Мы полагаем, что июльская статистика в целом свидетельствует о том, что пакт ОПЕК+ продолжит свое действие без развертывания более серьезных нарушений обязательств стран – участников, - отмечает Н. Шилова. - Ожидаем, что совокупное производство картеля будет оставаться вблизи июльских уровней вплоть до окончания действия пакта в конце 1 кв 2018 года или внесения в него существенных изменений. Также в своем отчете ОПЕК пересмотрела прогнозы в отношении роста спроса в 2017-2018 году в сторону их повышения. МЭА пересмотрела в сторону повышения только спрос в 2017 году. Такой умеренно позитивный новостной фон позволил нефти протестировать 3-х месячные максимумы, однако ужесточение риторики между Президентом США и представителями Сев. Кореи привело к масштабным распродажам всех рисковых активов, в том числе нефти".

В целом, эксперт сохраняет среднесрочный прогноз того, что при таких умеренно повышенных уровнях производства ОПЕК и некотором ослаблении давления на рынок со стороны сланцевой добычи США, цена актива до конца года сможет удерживаться в широком диапазоне 50 – 53$. Наиболее вероятным на следующей неделе эксперту видится движение цен в границах коридора 51,1 – 54$, возвращение к верхней границе возможно только при снятии геополитической напряженности. Существенной коррекции на рынке нефти Н. Шилова также не ожидает, так как пока не считает значимой вероятность полномасштабного военного конфликта между США и Северной Кореей.

Опубликовано: /Бинбанк/
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