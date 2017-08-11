Рост объемов производимой нефти возрождает обеспокоенность по поводу избытка предложения - Julius Baer

Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти возобновились в этот четверг и оказали давление на цены на нефть после того, как ОПЕК опубликовала данные о росте производства нефти, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Эта новость ставит под вопрос эффективность соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти. Однако львиная доля роста приходится на Ливию и Нигерию, которые не являются участниками соглашения, поскольку восстанавливаются после перебоев производства, связанных с вооруженными конфликтами.

Учитывая, что спрос сейчас сезонно находится на пике, а летний автомобильный сезон в США сойдет на нет в ближайшие недели, крупные сокращения запасов нефти в США становятся, по мнению эксперта, все менее вероятными. Сдержанная реакция рынка является следствием этого краткосрочного прогноза.

"Мы придерживаемся нейтральной позиции и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом коридоре, в основном на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель. Рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК. Ожидается, что производство нефти в США вырастет до рекордно высоких уровней в 2018 году, учитывая текущий ажиотаж по бурению новых скважин. Опасения по поводу перенасыщенности рынка нефти возобновились после того, как страны-производители опубликовали данные о росте производства. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, поскольку растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения об ограничении производства", - заключает Н. Рюкер.