Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня золото торгуется на уровне предыдущего закрытия - около 1285 долларов. В последние дни золото уверенно подрастает, на фоне обострения ситуация вокруг Северной Кореи. Обстановка продолжает накаляться. В перспективе ситуация может выйти из под контроля. Сергей Лавров оценивает высокими риски военного конфликта США и КНДР. В подобных ситуациях золото выступает защитным активом, что и наблюдается последнюю неделю. Вместе с тем график по золоту пока не дает однозначного сигнала на негативное развитие ситуации с Северной Кореей. Технически золото смотрится перекупленным. Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов. Сегодняшняя динамика золота говорит о том, что у рынка пока нет полной уверенности в реализации негативного сценария в отношении с КНДР", - отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.