Индекс ММВБ рискует закрыть неделю с потерями - "Открытие Брокер"

"Индекс ММВБ остаётся в "минусе" и рискует закрыть неделю с потерями. Впрочем, пока будет удерживаться уровень 1920 пунктов по ММВБ, говорить о безусловном доминировании "медведей" нельзя", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.