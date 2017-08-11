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11 августа 2017 года 16:40
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 объявят в ночь на 26 августа, изменений в топ-4 не ожидается - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. Как говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, по его оценкам, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра останется без изменения. "Позиции "Магнита" (MOEX: MGNT) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 достаточно устойчивы. Спред в весе между GDR "Магнита" и его ближайшим конкурентом - акциями "Татнефти" (MOEX: TATN) - на данный момент составляет порядка 13%. Между тем стоит отметить, что ценами отсечения в ходе текущей ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 станут котировки бумаг на закрытие торгового дня 25 августа", - говорится в обзоре. В настоящее время в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 входят акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), Сбербанка (MOEX: SBER) и GDR "Магнита". Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность. Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.
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11 августа 2017 года 19:03
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.11 августа 2017 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.10 августа 2017 года 18:33
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