Индексу ММВБ открыта дорога вниз вплоть до 1900 пунктов - ГК "ФИНАМ"

"С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ существенно изменилась в худшую сторону. Уровень поддержки на отметке 1960 не устоял, и теперь открыта дорога вниз, вплоть до 1900 пунктов. Если по итогам текущей недели индекс ММВБ закроется на отрицательной территории, это будет сильным сигналом на разворот российского рынка. Сегодня в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут привести к резким движениям не только на валютном рынке и в драгоценных металлах, но и на рынке долга, а значит, и на фондовом. Чем слабее окажутся данные по инфляции, тем позитивнее это будет для рынка и для европейской валюты. А вот сильные данные поддержат доллар и будут негативно влиять на рисковые активы, тем более, после вчерашнего выступления господина Дадли", - прогнозирует эксперт ГК «ФИНАМ» Василий Олейник.