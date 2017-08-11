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11 августа 2017 года 15:40
Ожидаем снижения котировок акций «Роснефти» - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена рекомендация «держать» (потенциал снижения в перспективе текущего года - 7,5%). «Роснефть» обеспечивает более 40% нефтедобычи в РФ, а также занимает лидирующее положение в отечественном сегменте нефтепереработки. Компания агрессивно наращивает запасы путем разведки и приобретения новых лицензий, а также консолидирует другие нефтедобывающие компании. В прошлом году «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций ПАО АНК «Башнефть», после чего рост объема нефтепереработки в 1 половине 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года составил 29%. По мнению экспертов, покупка активов ведет к быстрому росту долга компании, что создает дополнительные риски. По состоянию на конец II квартала текущего года чистый долг «Роснефти» составил рекордные 2 216 млрд рублей, что на 47% выше прошлогоднего значения. Общая задолженность «Роснефти» по банковским займам и долговым ценным бумагам достигла 3 437 млрд рублей, без учета предоплаты за будущие поставки нефти. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (51%+1 акция - АО «Роснефтегаз», 19,75% - BP Russian Investments Limited, 19,5% - QHG Oil Ventures Pte. Ltd.), снизилась на 19,8% до 81 млрд рублей. Укрепление рубля относительно прошлогодних значений способствовало опережающему росту затрат и расходов компании на 30,8% до 2 551 млрд рублей. Операционный поток снизился год к году на 43% (с 358 до 204 млрд рублей). Капитальные затраты за период превысили операционный поток и составили 407 млрд рублей, что на 32,1% выше прошлого года, когда капвложения были на уровне 308 млрд рублей. По данным промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года, выручка «Роснефти» выросла год к году на 23,2% до 2 809 млрд рублей. Показатель EBITDA за этот период вырос лишь на 2,9% и составил 639 млрд рублей по сравнению с 621 млрд рублей в первом полугодии 2016 года, что выше средних значений по отрасли. Коэффициент EV/EBITDA ниже среднеотраслевых значений, что дает основание считать компанию недооцененной относительно крупнейших предприятий мировой нефтегазовой отрасли. Причиной такой недооценки, кроме низкого free float и высокой долговой нагрузки, является формальный контроль со стороны государства, а также фактическая независимость руководства компании Акции «Роснефти» демонстрируют вдвое большую волатильность по сравнению с индексом. В 2016 году они подорожали на 59% на фоне общего роста рынка на 26,27% по индексу ММВБ. С начала 2017 года «Роснефть» уже потеряла почти 21,5% капитализации против снижения индекса на 11,76%. «Наша оценка не предполагает роста стоимости акций от текущих уровней. Мы считаем, что акции ПАО «НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе не имеют существенного потенциала роста, и сохраняем рекомендацию «Держать», отмечая при этом, что риски растут», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
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