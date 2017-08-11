.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ожидаем снижения котировок акций «Роснефти» - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 августа 2017 года 15:40

Ожидаем снижения котировок акций «Роснефти» - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций ПАО «НК «Роснефть» - крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций «Роснефти» составляет 292,4 руб. при текущей рыночной цене 316,3 руб. Акциям присвоена рекомендация «держать» (потенциал снижения в перспективе текущего года - 7,5%).

«Роснефть» обеспечивает более 40% нефтедобычи в РФ, а также занимает лидирующее положение в отечественном сегменте нефтепереработки. Компания агрессивно наращивает запасы путем разведки и приобретения новых лицензий, а также консолидирует другие нефтедобывающие компании.

В прошлом году «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций ПАО АНК «Башнефть», после чего рост объема нефтепереработки в 1 половине 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года составил 29%. По мнению экспертов, покупка активов ведет к быстрому росту долга компании, что создает дополнительные риски.

По состоянию на конец II квартала текущего года чистый долг «Роснефти» составил рекордные 2 216 млрд рублей, что на 47% выше прошлогоднего значения. Общая задолженность «Роснефти» по банковским займам и долговым ценным бумагам достигла 3 437 млрд рублей, без учета предоплаты за будущие поставки нефти.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (51%+1 акция - АО «Роснефтегаз», 19,75% - BP Russian Investments Limited, 19,5% - QHG Oil Ventures Pte. Ltd.), снизилась на 19,8% до 81 млрд рублей. Укрепление рубля относительно прошлогодних значений способствовало опережающему росту затрат и расходов компании на 30,8% до 2 551 млрд рублей.

Операционный поток снизился год к году на 43% (с 358 до 204 млрд рублей). Капитальные затраты за период превысили операционный поток и составили 407 млрд рублей, что на 32,1% выше прошлого года, когда капвложения были на уровне 308 млрд рублей.

По данным промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года, выручка «Роснефти» выросла год к году на 23,2% до 2 809 млрд рублей. Показатель EBITDA за этот период вырос лишь на 2,9% и составил 639 млрд рублей по сравнению с 621 млрд рублей в первом полугодии 2016 года, что выше средних значений по отрасли.

Коэффициент EV/EBITDA ниже среднеотраслевых значений, что дает основание считать компанию недооцененной относительно крупнейших предприятий мировой нефтегазовой отрасли. Причиной такой недооценки, кроме низкого free float и высокой долговой нагрузки, является формальный контроль со стороны государства, а также фактическая независимость руководства компании

Акции «Роснефти» демонстрируют вдвое большую волатильность по сравнению с индексом. В 2016 году они подорожали на 59% на фоне общего роста рынка на 26,27% по индексу ММВБ. С начала 2017 года «Роснефть» уже потеряла почти 21,5% капитализации против снижения индекса на 11,76%. «Наша оценка не предполагает роста стоимости акций от текущих уровней. Мы считаем, что акции ПАО «НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе не имеют существенного потенциала роста, и сохраняем рекомендацию «Держать», отмечая при этом, что риски растут», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
11 августа 2017 года 19:03
Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк
Статистика фундаментальных показателей нефтяного рынка внесла в рынок умеренный позитив, на котором ценам удалось преодолеть отметку в 53$ и зафиксироваться несколько выше этого уровня в четверг, напоминает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Данные...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 18:04
Рост объемов производимой нефти возрождает обеспокоенность по поводу избытка предложения - Julius Baer
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти возобновились в этот четверг и оказали давление на цены на нефть после того, как ОПЕК опубликовала данные о росте производства нефти, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Эта новость ставит под вопрос...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 17:38
Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня золото торгуется на уровне предыдущего закрытия - около 1285 долларов. В последние дни золото уверенно подрастает, на фоне обострения ситуация вокруг Северной Кореи. Обстановка продолжает накаляться. В перспективе ситуация может выйти из под контроля. Сергей Лавров оценивает высокими...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 17:25
Шанс на реабилитацию у доллара может появиться во вторник - eToro
"Американская валюта боялась сдвинуться с места в ожидании ключевых данных по потребительской инфляции за июль. И не зря боялась. Показатели не дотянули до прогнозов, спровоцировав новую волну распродаж доллара, несмотря на то, что после вчерашнего слабого отчета по ценам производителей ожидания...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 14:25
Отчет МЭА подкосил нефть - "Аналитика Онлайн"
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 10:29
Нефть пока остается в коридоре 51-53 доллара/баррель - Промсвязьбанк
"Нефть вчера реализовала краткосрочный отскок выше 53 долларов/баррель, но затем развернулась достаточно резко вниз, опустившись ниже 52 и ниже 200-дневной средней. Поводом стал отчет ОПЕК, который сначала был воспринят позитивно на фоне повышения прогноза по спросу на текущий и следующий годы,...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 10:13
Brent предстоит вернуться к уровню 52 долл. за баррель - eToro
"В четверг на рынке нефти наблюдались «американские горки», - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Волатильность котировок усилилась на фоне воздействия противоречивых факторов. Так, коснувшись 2,5-месячных максимумов на отметке 53,63,...    читать дальше
.
11 августа 2017 года 09:43
Фондовые индексы АТР завершают неделю рекордным снижением с декабря
Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу.    читать дальше
.
10 августа 2017 года 18:33
Доллар пока демонстрирует стойкость - eToro
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.