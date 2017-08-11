Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю 59,40 – 61,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Инвесторы крайне негативно восприняли информацию о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в июле увеличили суточную добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей. На второй план отошла даже позитивная американская статистика о запасах сырья. Острая реакция игроков может свидетельствовать об их сомнениях в способности участников картеля исполнять взятые на себя обязательства в рамках глобального пакта. Однако фундаментальных причин для падения котировок Brent ниже 50-долларовой отметки также не наблюдается. Ситуация вокруг КНДР на следующей неделе продолжит держать рынки в напряжении. Пока Вашингтон и Пхеньян обмениваются агрессивными заявлениями, инвесторы предпочитают вкладываться в защитные активы, что создает неблагоприятные условия для рубля. В то же время поддержку ему начнут оказывать старт налогового периода и выплаты страховых взносов. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю 59,40 – 61,40 руб./долл.", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.