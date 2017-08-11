Отчет МЭА подкосил нефть - "Аналитика Онлайн"

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на Ливию и Нигерию. Однако нарастили добычу и крупнейшие члены ОПЕК. До максимального значения с начала года увеличилась и добыча в Саудовской Аравии. МЭА сообщает, что сделка ОПЕК+ выполняется на данный момент всего лишь на 75%.

Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчиталась о нарушениях при расходовании бюджетных средств. По данным Счетной Палаты, которую возглавляет Голикова, количество нарушений в текущем году снизилось, а вот объем нарушений увеличился. За полгода расходы федерального и регионального бюджетов по данным Минфина составили чуть более 12 трлн рублей. Объем нарушений составляет более 1 трлн рублей.

"Таким образом, получается, что практически каждый десятый рубль, который тратится из средств федерального и регионального бюджета, тратится с нарушением, - констатирует Г. Задоя. - По-русски говоря - воруется. Ну что сказать, у коррупционеров тоже кризис, воровать они стали реже, зато больше. На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 60 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 70 копеек, индекс ММВБ снижается до 1940 пунктов, а котировки нефти марки Brent просели ниже 52$ за баррель".

Данные МЭА не позволили котировкам черного золота задержаться на тех уровнях, которые были достигнуты накануне. Вчера котировки черного золота поднимались выше 53$ за баррель, достигнув максимального значения за текущее лето. "Однако, последняя динамика на нефтяном рынке дает основание полагать, что перспективы нефтяного рынка не такие уж и радужные, - указывает эксперт компании. - Вполне вероятно, нас ждет очередной раунд снижения нефтяных цен. Одним из главных пострадавших от этого может оказаться российский рубль, который уже сегодня торгуется с понижением против доллара и евро. Мы по-прежнему считаем, что в августе у доллара есть все шансы достигнуть отметки 62-63 рубля. А что касается курса евро, то евро может вырасти в августе до 73-75 рублей".