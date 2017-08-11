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11 августа 2017 года 14:25
Отчет МЭА подкосил нефть - "Аналитика Онлайн"
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете утверждает, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 230 000 баррелей в день, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это максимальный показатель 2017 года. Основной прирост добычи приходится на Ливию и Нигерию. Однако нарастили добычу и крупнейшие члены ОПЕК. До максимального значения с начала года увеличилась и добыча в Саудовской Аравии. МЭА сообщает, что сделка ОПЕК+ выполняется на данный момент всего лишь на 75%. Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчиталась о нарушениях при расходовании бюджетных средств. По данным Счетной Палаты, которую возглавляет Голикова, количество нарушений в текущем году снизилось, а вот объем нарушений увеличился. За полгода расходы федерального и регионального бюджетов по данным Минфина составили чуть более 12 трлн рублей. Объем нарушений составляет более 1 трлн рублей. "Таким образом, получается, что практически каждый десятый рубль, который тратится из средств федерального и регионального бюджета, тратится с нарушением, - констатирует Г. Задоя. - По-русски говоря - воруется. Ну что сказать, у коррупционеров тоже кризис, воровать они стали реже, зато больше. На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 60 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 70 копеек, индекс ММВБ снижается до 1940 пунктов, а котировки нефти марки Brent просели ниже 52$ за баррель". Данные МЭА не позволили котировкам черного золота задержаться на тех уровнях, которые были достигнуты накануне. Вчера котировки черного золота поднимались выше 53$ за баррель, достигнув максимального значения за текущее лето. "Однако, последняя динамика на нефтяном рынке дает основание полагать, что перспективы нефтяного рынка не такие уж и радужные, - указывает эксперт компании. - Вполне вероятно, нас ждет очередной раунд снижения нефтяных цен. Одним из главных пострадавших от этого может оказаться российский рубль, который уже сегодня торгуется с понижением против доллара и евро. Мы по-прежнему считаем, что в августе у доллара есть все шансы достигнуть отметки 62-63 рубля. А что касается курса евро, то евро может вырасти в августе до 73-75 рублей".
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11 августа 2017 года 19:03
Наиболее вероятным на следующей неделе видится движение цены Brent в границах коридора 51,1 – 54$ - Бинбанк
Статистика фундаментальных показателей нефтяного рынка внесла в рынок умеренный позитив, на котором ценам удалось преодолеть отметку в 53$ и зафиксироваться несколько выше этого уровня в четверг, напоминает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Данные... читать дальше
.11 августа 2017 года 18:04
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.11 августа 2017 года 17:38
Для дальнейшего роста золоту необходимо преодолеть вверх уровень в 1300 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня золото торгуется на уровне предыдущего закрытия - около 1285 долларов. В последние дни золото уверенно подрастает, на фоне обострения ситуация вокруг Северной Кореи. Обстановка продолжает накаляться. В перспективе ситуация может выйти из под контроля. Сергей Лавров оценивает высокими... читать дальше
.11 августа 2017 года 17:25
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.11 августа 2017 года 11:15
Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США - "Нордеа Банк"
"Нефть останется под давлением до выхода ежемесячного отчета от МЭА и появления данных о количестве буровых установок в США. В первой половине дня вчера нефть демонстрировала уверенный рост, продолжая отыгрывать данные о сокращении запасов в США и информацию о планах сокращения экспорта сырья из... читать дальше
.11 августа 2017 года 10:29
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.11 августа 2017 года 10:13
"В четверг на рынке нефти наблюдались «американские горки», - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Волатильность котировок усилилась на фоне воздействия противоречивых факторов. Так, коснувшись 2,5-месячных максимумов на отметке 53,63,... читать дальше
.11 августа 2017 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили резким падением сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.10 августа 2017 года 18:33
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
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