Если нефть продолжит снижение, к вечеру возможен резкий рост в паре USD/RUB до уровня 61 - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок продолжает коррекцию, начавшуюся накануне, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Основным поводом для нее стало нежелание биржевых игроков оставлять длинные позиции на выходные в свете геополитической нестабильности, а также снижения цены на нефть и промышленные металлы. Кроме того, фондовые площадки отыгрывают изменения в составе индекса MSCI. Лучше рынка торгуются акции Полюса, который сегодня представит производственные результаты за 2-й квартал, а в понедельник опубликует отчетность по МСФО. Участники рынка ожидают, что с высокой вероятностью акции Полюса будут включены в индекс MSCI в ноябре. Стимулирует восходящую динамику в акциях компании и рост цены на золото, которая может сегодня достичь $1300 за унцию".

Продажа Михаилом Прохоровым доли в RusAl, на взгляд эксперта, может стать негативным драйвером для акций, которые за два месяца выросли более чем на 40%: "Стоимость сделки ниже рыночной, и полагаю, что это способно вызвать коррекцию в бумагах компании. Правда, несмотря на негатив, на мой взгляд, котировки сейчас не упадут ниже 36 руб. за акцию. Предыдущий рост был обусловлен не только новостью о приватизации Эн+, но и увеличением капитализации Норникеля, что автоматически повышает и стоимость RusAl".

Из значимой сегодняшней статистики эксперт выделяет данные по числу буровых и инфляции в США и сведения по торговому балансу в России. Если нефть продолжит снижение на статданных, а торговый баланс сократится, то к вечеру сможем увидеть резкое движение наверх в паре USD/RUB, до уровня 61. Снижение акций оказалось более резким, чем ожидалось, и Г. Ващенко полагает, что стоит ориентироваться на закрытие рынка в диапазоне 1920–1930 п.