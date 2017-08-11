Приток капитала в акции РФ через фонды GEM на прошлой неделе нивелировал отток средств из Russia-dedicated funds - EPFR

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 3 по 9 августа 2017 года составил $4,5 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), за отчетную неделю вывели $65 млн, в то время как через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции пришло $58,9 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

Кроме того, за период с 3 по 9 августа активные фонды, инвестирующие в акции РФ, пополнились на $11,3 млн, а из пассивных фондов ушло $15,8 млн.

В целом приток в фонды EM (развивающиеся рынки) за прошедшую неделю составил $1,9 млрд, из которых $1,35 млрд пришлось на фонды GEM.