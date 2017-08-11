Продажа Онэксимом 7% акций РусАла не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia - РенКап

Продажа группой "Онэксим" 7% акций "РусАла" акционерам Sual Partners не улучшит перспективы включения бумаг в индекс MSCI Russia, считают аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

Как говорится в обзоре ИК, для включения в MSCI Russia Index free float "РусАла" необходимо вырасти на 1,5%. Кроме того, дневной объем торгов бумагами "РусАла" на "Московской бирже" должен составлять не менее $1,2 млн.

Ранее сообщалось, что Zonoville Investment, аффилированная с Sual Partners, приобретает 1,06 млрд обыкновенных акций "РусАла" у Dimosenco Holdings Михаила Прохорова. Сумма сделки составила $504 млн, что предполагает 30%-ный дисконт к цене закрытия четверга.

В результате сделки доля "Онэксима" в "РусАле" (MOEX: RUALR) сокращается до 6,7%, а у "СУАЛа" увеличивается до 22,8%.

В феврале М.Прохоров продал на открытом рынке 3,32% акций "РусАла", выручив $240 млн. В результате февральской сделки free float "РусАла" вырос с 10,02% до 13,34%.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.